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11 октября 16, 16:59
Татьяна Буланова рассказала о предательстве мужа
Татьяна Буланова
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Татьяна Буланова поделилась личным со своими поклонниками.
Певица Татьяна Буланова решила поделиться со своими поклонниками подробностями личной жизни. И сделала она это с помощью социальной сети.

На её странице в Inshtagram появилась её совместная фотография с мужем. Снимок появился ночью. Татьяна также добавила комментарий, в котором рассказала о предательстве мужа.

Не знаю,что противнее — предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (видимо как мне казалось). Наверное, предательство близкого больнее и страшнее. Терпеть не могу ныть и жаловаться и, скорее всего удалю потом этот пост, но то ли потому что почти утро, то ли еще от чего-просто чуть-чуть поплачусь в ваши жилетки...
написала Татьяна Буланова



Судя по всему, у Татьяны Булановой проблемы в личной жизни. Исходя из написанного, 40-летний футбольный тренер Владислав Радимов очень сильно ее обидел. А они с ним вместе прожили 11 лет в браке. У пары есть 9-летний сын Никита.

Подписчики Татьяны предположили, что речь идёт об измене.

К слову, Буланова всё же удалила этот пост со своей страницы.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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