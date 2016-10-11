Татьяна Буланова рассказала о предательстве мужа

Певица Татьяна Буланова решила поделиться со своими поклонниками подробностями личной жизни. И сделала она это с помощью социальной сети.





На её странице в Inshtagram появилась её совместная фотография с мужем. Снимок появился ночью. Татьяна также добавила комментарий, в котором рассказала о предательстве мужа.





Не знаю,что противнее — предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (видимо как мне казалось). Наверное, предательство близкого больнее и страшнее. Терпеть не могу ныть и жаловаться и, скорее всего удалю потом этот пост, но то ли потому что почти утро, то ли еще от чего-просто чуть-чуть поплачусь в ваши жилетки...

написала Татьяна Буланова













Судя по всему, у Татьяны Булановой проблемы в личной жизни. Исходя из написанного, 40-летний футбольный тренер Владислав Радимов очень сильно ее обидел. А они с ним вместе прожили 11 лет в браке. У пары есть 9-летний сын Никита.





Подписчики Татьяны предположили, что речь идёт об измене.





К слову, Буланова всё же удалила этот пост со своей страницы.



