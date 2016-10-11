Романтик Сергей Притула рассказал, как удивил супругу (ФОТО)

Шоумен и телеведущий Сергй Притула недавно поблагодарил свою любимую супругу за счастливую семейную жизнь. Он публично поздравил жену с первой годовщиной их супружеской жизни. Притула продолжает радовать и удивлять свою вторую половинку.





На своей странице в Facebook Сергей Притула рассказал о своём очередном романтическом жесте. Не смотря на свои интересы, он решил приехать за 550 км только для того, чтобы встретить супругу с аэропорта.





Love is ... это не остаться после концерта ночевать в Нововолынске, не посмотреть с коллегами футбол под пиво, а прыгнуть за руль, влупить одним махом 550км и таки успеть встретить жену в аэропорту Борисполь;)! Да, я очень романтичный;)))) !!! - написал Сергей Притула













Какой бы девушке это не понравилось? Для поддержания отношений такие жесты очень важны и приятны.





Отметим, что Сергей Притула не любит рассказывать о своей личной жизни, но иногда всё же делится некоторыми подробностями.



