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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 октября 16, 17:03
Романтик Сергей Притула рассказал, как удивил супругу (ФОТО)
Сергей Притула
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Сергей Притула женат на коллеге по работе.
Шоумен и телеведущий Сергй Притула недавно поблагодарил свою любимую супругу за счастливую семейную жизнь. Он публично поздравил жену с первой годовщиной их супружеской жизни. Притула продолжает радовать и удивлять свою вторую половинку.

На своей странице в Facebook Сергей Притула рассказал о своём очередном романтическом жесте. Не смотря на свои интересы, он решил приехать за 550 км только для того, чтобы встретить супругу с аэропорта.

Love is ... это не остаться после концерта ночевать в Нововолынске, не посмотреть с коллегами футбол под пиво, а прыгнуть за руль, влупить одним махом 550км и таки успеть встретить жену в аэропорту Борисполь;)! Да, я очень романтичный;)))) !!! - написал Сергей Притула



Какой бы девушке это не понравилось? Для поддержания отношений такие жесты очень важны и приятны.

Отметим, что Сергей Притула не любит рассказывать о своей личной жизни, но иногда всё же делится некоторыми подробностями.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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