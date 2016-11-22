Знаменитости на вечере L'Oreal Women of Worth (ФОТО)

Мероприятие посетили звездные гости - Блейк Лайвли, Ева Лонгория, Карли Клосс.





Ева и Карли дружат на протяжении нескольких лет. Красотки познакомились во время сотрудничества с L'Oreal, чьими представителями являются длительное время. Девушки любят позировать вместе перед папарацци, несмотря на то, что рост Лонгории 157 см, а Клосс - 180.





Жена Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов. Напомним, два месяца назад Блейк во второй раз стала мамой. У пары родилась еще одна дочь, имя которой они пока держат в секрете.





Стоит отметить, что на церемонии присутствовали и обычные женщины, победившие в специальном голосовании. Каждая из них получила в подарок сертификат на сумму в 25 тыс. долл.











































