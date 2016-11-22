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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 ноября 16, 12:45
Знаменитости на вечере L'Oreal Women of Worth (ФОТО)
L'Oreal Women of Worth
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В Нью-Йорке прошла вечеринка, организованная косметическим брендом L'Oreal Paris.
Мероприятие посетили звездные гости - Блейк Лайвли, Ева Лонгория, Карли Клосс.

Ева и Карли дружат на протяжении нескольких лет. Красотки познакомились во время сотрудничества с L'Oreal, чьими представителями являются длительное время. Девушки любят позировать вместе перед папарацци, несмотря на то, что рост Лонгории 157 см, а Клосс - 180.

Жена Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов. Напомним, два месяца назад Блейк во второй раз стала мамой. У пары родилась еще одна дочь, имя которой они пока держат в секрете.

Стоит отметить, что на церемонии присутствовали и обычные женщины, победившие в специальном голосовании. Каждая из них получила в подарок сертификат на сумму в 25 тыс. долл.











Источник: http://kinoafisha.ua/
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