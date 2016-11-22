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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 ноября 16, 12:58
Звезда "Папиных дочек" показала фигуру в купальнике
Елизавета Арзамасова
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Актриса Елизавета Арзамасова порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото.
Сейчас Елизавета с коллегами-актерами находится в Китае.

Актриса показала, как в перерывах между работой проводит свободное время.

21-летняя звезда сериала "Папины дочки" (известна ролью Галины Сергеевны) опубликовала редкий снимок в купальнике.

"Золушка была хорошей девочкой и много работала, и у нее не было выходных и отпусков долгое время, поэтому добрая фея разрешила ей искупаться в бассейне между утренним открытием и дневным просмотром. По быстренькому. Вот, подумываю: не разместить ли, наконец, настоящее фото в купальнике? Я же уже большая девочка", – подписала кадр звезда.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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