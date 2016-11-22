Звезда "Папиных дочек" показала фигуру в купальнике

Сейчас Елизавета с коллегами-актерами находится в Китае.





Актриса показала, как в перерывах между работой проводит свободное время.





21-летняя звезда сериала "Папины дочки" (известна ролью Галины Сергеевны) опубликовала редкий снимок в купальнике.





"Золушка была хорошей девочкой и много работала, и у нее не было выходных и отпусков долгое время, поэтому добрая фея разрешила ей искупаться в бассейне между утренним открытием и дневным просмотром. По быстренькому. Вот, подумываю: не разместить ли, наконец, настоящее фото в купальнике? Я же уже большая девочка", – подписала кадр звезда.











