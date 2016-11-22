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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 ноября 16, 14:34
Американская актриса покончила жизнь самоубийством
Лиза Мастер
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Актриса была найдена мертвой в своем гостиничном номере в Перу, как сообщает местное издание Peru21.
Трагедия произошла еще во вторник, 15 ноября, но прессе об этой новости стало известно только сейчас. По предварительным данным, Лиза Мастер покончила жизнь самоубийством, повесившись на своей юбке.

"Семья выражает пожелание, чтобы представители киноиндустрии оплакивали смерть Лизы, но не опускались до обсуждения обстоятельств. В эти мрачные дни мы надеемся, что те, кто имел удовольствие знать ее, увидит, как ярко она сияла и найдет этот свет внутри себя и продолжит делиться им с другими – так же, как это делала она", – сказал ее агент Кристофер Силвери.

На данный момент друзья и близкие организовали аккаунт Go Fund Me, который призван помочь семье собрать деньги на транспортировку тела из Перу в США и другие статьи расходов, связанные с похоронами.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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