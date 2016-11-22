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21 ноября 16, 14:40
Дмитрий Шепелев дал интервью о Жанне Фриске
Дмитрий Шепелев
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"Пусть говорят":Дмитрий Шепелев откровенно поговорил о своих переживаниях с Андреем Малаховым.
Дмитрий Шепелев скоро выпустит свою книгу, которую он посвятил своей возлюбленной Жанне Фриске. В честь выхода книги Шепелев согласился на интервью с Андреем Малаховым.

Дмитрий Шепелев принял участие в программе "Пусть говорят". Из анонса программы стало ясно, что беседа  была эмоциональной. Ни Дмитрий Шепелев, ни Андрей Малахов не смогли сдержать слёз.

Пожалуй, самое сложное и важное интервью в моей жизни
Дмитрий Шепелев.



Дмитрий Шепелев не только рассказал о своих чувствах связанных с болезнью и смертью Фриске. Он также признался, что до сих пор не может поговорить со своим сыном Платоном о смерти его мамы.

Я постоянно думаю, как уже совсем скоро мне придётся обстоятельно поговорить с сыном о том, что произошло с Жанной. Рассказать, как и почему мама дала ему жизнь, улыбнулась, приложила к груди, носила на руках, а потом её не стало
Дмитрий Шепелев.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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