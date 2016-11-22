Дмитрий Шепелев дал интервью о Жанне Фриске

Дмитрий Шепелев скоро выпустит свою книгу, которую он посвятил своей возлюбленной Жанне Фриске. В честь выхода книги Шепелев согласился на интервью с Андреем Малаховым.





Дмитрий Шепелев принял участие в программе "Пусть говорят". Из анонса программы стало ясно, что беседа была эмоциональной. Ни Дмитрий Шепелев, ни Андрей Малахов не смогли сдержать слёз.





Пожалуй, самое сложное и важное интервью в моей жизни

Дмитрий Шепелев.













Дмитрий Шепелев не только рассказал о своих чувствах связанных с болезнью и смертью Фриске. Он также признался, что до сих пор не может поговорить со своим сыном Платоном о смерти его мамы.





Я постоянно думаю, как уже совсем скоро мне придётся обстоятельно поговорить с сыном о том, что произошло с Жанной. Рассказать, как и почему мама дала ему жизнь, улыбнулась, приложила к груди, носила на руках, а потом её не стало

Дмитрий Шепелев.











