Джиджи Хадид показала пародию на Меланию Трамп (ФОТО)

21-летняя супермодель Джиджи Хадид стала гостьей церемонии вручения премии American Music Awards. Во время церемонии Джиджи Хадид решила спародировать супругу 45-го президента США Дональда Трампа. Она показала пародию на Меланию Трамп.





Как сообщает People, Джиджи Хадид спародировала будущую первую леди США Меланию Трамп. Модель акцентировала внимание на том, что Мелания Трамп якобы воспользовалась речью Мишель Обамы. Отметим, что в Сети было много мемов и шуток по поводу речи Мелании Трамп, которая была очень похожа на речь супруги Барака Обамы.





Я люблю моего мужа, президента Барака Обаму, и наших детей, Сашу и Малию

пошутила Хадид.













Сейчас в Сети разная реакция на пародию Джиджи Хадид. Кто-то критикует модель, а кто-то высказывает свою поддержку.



