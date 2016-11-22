Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 ноября 16, 15:08
Мама Ксении Собчак поделилась подробностями родов дочери
Ксения Собчак
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова присутствовала во время рождения своего внука.
Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями. И Ксения, и Максим прокомментировали рождение их совместного первенца. Даже стало известно, как они решили назвать малыша.

А недавно мама Ксении Собчак рассказала о родах дочери. Людмила Нарусова поделилась подробностями рождения внука. Как выяснилось, на родах присутствовал не только муж Ксении Собчак, но и её мама.

Мама Ксении Собчак рассказала о своих переживаниях и ощущениях во время рождения внука.

Мы приехали в роддом в четверг в 3 часа дня, а к утру следующего дня Ксюша родила. Ровно в 4:47 утра. Я все время была рядом с ней. Максим тоже, поддерживал ее, руководил процессом, не позволял Ксюше расслабляться. Я до сих пор в шоковом состоянии. Так переживала за дочку, что, кажется, лучше сама была бы на ее месте. Когда врач говорил Ксюше: "Тужься!", тужилась вместе с ней, когда говорил: "Дыши глубже!", дышала с ней, а когда в заключительный момент Ксюша закричала, у меня вырвался такой крик! Словно сама второй раз родила. Непередаваемая, космическая гамма ощущений! Надеюсь, Ксюша позволит мне испытать ее вновь!
рассказала Людмила Нарусова журналистам.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Алсу в третий раз стала мамой
Звезда «Игры престолов» стала матерью
Скандальная российская дива одела украинскую вышиванку (фото
Виторган в Сети шутит над беременной женой (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Криштиану Роналду признался в нетрадиционной ориентации
noimageОльга Арнтгольц беременна второй раз
noimageКсения Собчак поделилась первым снимком после роддома
noimageБарбра Стрейзанд снялась в смелой фотосессии (ФОТО)
noimageДжей Ло публично поцеловалась с бывшим мужем (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...