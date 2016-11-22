Мама Ксении Собчак поделилась подробностями родов дочери





А недавно мама Ксении Собчак рассказала о родах дочери. Людмила Нарусова поделилась подробностями рождения внука. Как выяснилось, на родах присутствовал не только муж Ксении Собчак, но и её мама.





Мама Ксении Собчак рассказала о своих переживаниях и ощущениях во время рождения внука.





Мы приехали в роддом в четверг в 3 часа дня, а к утру следующего дня Ксюша родила. Ровно в 4:47 утра. Я все время была рядом с ней. Максим тоже, поддерживал ее, руководил процессом, не позволял Ксюше расслабляться. Я до сих пор в шоковом состоянии. Так переживала за дочку, что, кажется, лучше сама была бы на ее месте. Когда врач говорил Ксюше: "Тужься!", тужилась вместе с ней, когда говорил: "Дыши глубже!", дышала с ней, а когда в заключительный момент Ксюша закричала, у меня вырвался такой крик! Словно сама второй раз родила. Непередаваемая, космическая гамма ощущений! Надеюсь, Ксюша позволит мне испытать ее вновь!

рассказала Людмила Нарусова журналистам.











