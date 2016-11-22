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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 ноября 16, 15:24
Анджелина Джоли впервые обратилась к поклонникам (ВИДЕО)
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли решила прервать молчание и записала видео ролик.
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в сентябре этого года. Предшествовал этому конфликт между Питтом и старшим сыном супругов, Мэддоксом, произошел на борту частного самолета звездного семейства, что и привело к обвинениям в адрес Брэда.

А на днях американская актриса впервые обратилась к своим поклонникам после сообщений о разводе с Питтом. Так, Джоли все же решила прервать молчание и записала видео ролик для Международного уголовного суда, в котором высказывает свое мнение о новой политике своего мужа в отношение детей.

Успешное судебное преследование и новый правовой ориентир в Международном уголовном суде является частью долгосрочных и жизненно важных усилий
говорит Джоли на видео

Стоит отметить, что на видео 41-летняя голливудская актриса запечатлена с простым макияжем в черном пиджаке и черной блузке.

Кроме того, на днях адвокат Джоли Лаура Вассер рассказала о планах актрисы на День Благодарения. По его словам, Анджелина собирается не отходить от традиций и проведет этот праздник в кругу семьи. 


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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