Анджелина Джоли впервые обратилась к поклонникам (ВИДЕО)

Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в сентябре этого года. Предшествовал этому конфликт между Питтом и старшим сыном супругов, Мэддоксом, произошел на борту частного самолета звездного семейства, что и привело к обвинениям в адрес Брэда.





А на днях американская актриса впервые обратилась к своим поклонникам после сообщений о разводе с Питтом. Так, Джоли все же решила прервать молчание и записала видео ролик для Международного уголовного суда, в котором высказывает свое мнение о новой политике своего мужа в отношение детей.





Успешное судебное преследование и новый правовой ориентир в Международном уголовном суде является частью долгосрочных и жизненно важных усилий

говорит Джоли на видео





Стоит отметить, что на видео 41-летняя голливудская актриса запечатлена с простым макияжем в черном пиджаке и черной блузке.





Кроме того, на днях адвокат Джоли Лаура Вассер рассказала о планах актрисы на День Благодарения. По его словам, Анджелина собирается не отходить от традиций и проведет этот праздник в кругу семьи.



