Ольга Сумская получила орден от Виталия Кличко (ФОТО)

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская похвасталась в своем микроблоге новой наградой.





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прокомментировала свою награду Сумская





К слову, впервые Ольга Сумская вышла на театральные подмостки в 5 лет. Она сыграла маленькую роль в спектакле "Дженни Герхардт". А на экранах девушка появилась, когда ей исполнилось 17. В "Вечерах на хуторе близ Диканьки" ей досталось сразу 3 роли: Музы, Сотниковны и Панночки. Звёздная роль досталась Ольге Сумской в 1997 году. Зрители сразу же влюбились в красавицу-Роксолану, которую она блестяще сыграла в историческом сериале "Роксолана – пленница султана".





Сегодня Ольга Сумская – известная светская львица, которую часто можно увидеть на различных публичных мероприятиях. Она по-прежнему великолепно выглядит, так же стройна и обаятельна, как в юные годы. Секретами своей неувядающей красоты артистка поделилась в своей книге, которая так и называется – "Секреты красоты".











