Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 ноября 16, 15:34
Ольга Сумская получила орден от Виталия Кличко (ФОТО)
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Виталий Кличко вручил Ольге Сумской орден "Знак пошани" за плодотворную работу в театре и кино.
Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская похвасталась в своем микроблоге новой наградой.

Дякую меру Києва Віталію Клічко за орден “Знак пошани“...Сьогодні вручив після вистави... Творчий підхід!
прокомментировала свою награду Сумская

К слову, впервые Ольга Сумская вышла на театральные подмостки в 5 лет. Она сыграла маленькую роль в спектакле "Дженни Герхардт". А на экранах девушка появилась, когда ей исполнилось 17. В "Вечерах на хуторе близ Диканьки" ей досталось сразу 3 роли: Музы, Сотниковны и Панночки. Звёздная роль досталась Ольге Сумской в 1997 году. Зрители сразу же влюбились в красавицу-Роксолану, которую она блестяще сыграла в историческом сериале "Роксолана – пленница султана". 

Сегодня Ольга Сумская – известная светская львица, которую часто можно увидеть на различных публичных мероприятиях. Она по-прежнему великолепно выглядит, так же стройна и обаятельна, как в юные годы. Секретами своей неувядающей красоты артистка поделилась в своей книге, которая так и называется – "Секреты красоты".



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Ольга Сумская пожаловалась на цены на продукты
Ольга Сумская рассказала об успехах своей дочери
Ольга Сумская рассекретила свой вес
Ольга Сумская примерила образ Снежной королевы (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Криштиану Роналду признался в нетрадиционной ориентации
noimageОльга Арнтгольц беременна второй раз
noimageКсения Собчак поделилась первым снимком после роддома
noimageБарбра Стрейзанд снялась в смелой фотосессии (ФОТО)
noimageДжей Ло публично поцеловалась с бывшим мужем (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...