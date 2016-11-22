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22 ноября 16, 09:28
Канье Уэста забрали в психушку в наручниках
Канье Уэст
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Мужа Ким Кардашьян доставили в медучреждение прикованным наручниками к каталке.

Рэпера и дизайнера одежды Канье Уэста, мужа Ким Кардашьян, доставили в медицинский центр в Лос-Анджелесе. Госпитализация понадобилась для прохождения психиатрическонр обследования, сообщает TMZ.

Обладатель 21 премии "Грэмми" находился дома у своего тренера, где его из-за жалоб на нарушение сна осматривал врач, и вел себя сумасбродно. Тогда кто-то позвонил в полицию с просьбой проверить состояние рэпера.

Когда санитары приехали, Уэст был уже спокойнее, но в больницу ехать все равно отказывался. Как отмечают источники TMZ, рэпера доставили в медучреждение прикованным наручниками к каталке.

Уэста госпитализировали вскоре после того, как он без объяснения причин отменил тур в поддержку своего восьмого альбома Saint Pablo. Музыканту оставалось дать еще 21 концерт.


Ранее Уэста освистали во время выступления в Сан-Хосе из-за слов поддержки в адрес избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, в ходе одного из концертов он обрушился с критикой на рэпера Jay Z и его супругу Бейонсе, а также на проигравшую президентские выборы Хиллари Клинтон.
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Korrespondent
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