Дженнифер Лоуренс о своем возлюбленном Даррене Аронофски

Украсив обложку нового номера журнала, 26-летняя актриса призналась, что за все время в актерской профессии по-настоящему сработалась лишь со Стивеном Спилбергом и Дарреном Аронофски, с которым актриса мечтала поработать с тех самых пор, как увидела его фильм "Черный лебедь". Лоуренс уверена: Он провидец!





Коллеги могут лишь позавидовать плотной занятости актрисы. При этом в напряженном графике она чувствует себя наиболее комфортно, а передышки – не для нее: Я не люблю просыпаться без плана на день и ложиться спать, понимая, что я ничего не добилась за сегодняшний день. Это меня по-настоящему угнетает.





Но выходные – это святое. В это время Лоуренс веселится с кем-нибудь из своих друзей - звезд не меньшей величины, например, Эммой Стоун: Я люблю свою работу. Я не знаю, чем бы я занималась, если бы не играла. Так что, если находится кто-то, кто любит то же самое, это неизбежно сближает. Хотя, конечно, многое зависит и от характера человека. Мы с Эммой во всем поддерживаем друг друга. Мой номер ей однажды дал мой друг Вуди Харрельсон, и мы начали переписываться. Так продолжалось в течение года. С тех пор мы дружим.





Стоун в своих интервью говорит, что дружила бы с Дженифер, даже если бы они обе не были бы актрисами, хотя до личного знакомства побаивалась будущую подругу – талант и успех Дженнифер пугали ее.





Что до Лоуренс, то на данном этапе своей жизни она уже мечтает об опыте в режиссуре:

Я бы очень хотела однажды заняться режиссурой.





Пока же, будучи известной актрисой, Дженнифер вынуждена скрываться от толпы поклонников:





Вы можете думать, что хорошо меня знаете, поэтому можете запросто подойти ко мне, как к старому другу. Но я-то вас не знаю, поэтому боюсь. Мне потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к тому, что во время обеда в ресторане ко мне может кто-нибудь подойти и сфотографировать, ослепив вспышкой. На такие действия я могу отреагировать очень грубо. Ведь в этом случае другие люди могут увидеть меня и захотят сделать то же самое, а я изо всех сил стараюсь оставаться незамеченной. Но это очень трудно.





Больше назойливых фанатов Дженнифер пугают разве что Недели моды: Вы выходите из своего отеля на улицу и видите сплошь нарядных девушек-моделей. После этого я неизбежно возвращаюсь домой с ощущением, что я кусок мусора и никогда не выйду из дома.





А вот что Дженнифер обожает (точнее кого), так это свою собаку Пеппи: Если честно, на психологическом уровне я чувствуя себя мамой своей собаки. Если бы я могла выносить ее и заново дать ей жизнь, я бы сделала это. Наверное, поэтому у меня и нет своих настоящих детей. А если бы они у меня были, им пришлось бы здорово поревновать, потому что моей Пеппи я уделяла бы куда больше времени.





Впрочем, до детей хорошо бы сыграть свадьбу: Все мои друзья женятся и заводят детей. Ни за что больше не буду подружкой невесты на свадьбе! Это ужасно. Если кто-нибудь попросит меня снова быть ею, я точно откажу. А если когда-нибудь сама выйду замуж, на моей свадьбе не будет подружек невесты. Как я могу ранжировать своих подруг и выбирать, кто будет подружкой невесты, а кто нет?



















