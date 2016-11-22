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22 ноября 16, 13:58
Ксения Собчак дала откровенное интервью о беременности
Ксения Собчак
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Ксения Собчак: "Максим стал первым мужчиной, от которого мне захотелось родить ребенка".
18 ноября в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана произошло радостное событие — рождение первого общего ребенка. Своему мужу журналистка подарила сына, а незадолго до родов дала откровенное интервью, в котором призналась, что только от мужа ей захотелось родить ребенка.

"Хочется родить продолжение любимого человека и испытывать радость от того, что он похож больше на него, чем на тебя. Я, по крайней мере, об этом мечтаю, как это ни банально звучит. И в этом смысле — да, Максим стал первым мужчиной, от которого мне бы захотелось родить ребенка", — рассказала Ксения в интервью.

Поделилась Собчак и своими взглядами на воспитание детей. Кажется, новоиспеченная мама точно знает, как будет растить своего сына.
"Мне хочется не допустить в собственных детях избалованности, которая и мне была присуща в детстве. Хотя с моим размером гардеробной это сложно, будем реалистами, — признается Ксения. — Как человек неглупый я понимаю, что все наши претензии к детям исходят из того, что дети — кривое зеркало родителей. У ребенка нет шансов вырасти не неряхой, если ты сам разбрасываешь вещи. А ругать его нельзя — он воспринимает это как лицемерие. Вещи, которые мне не нравятся в себе, — то, что я авторитарна, повышаю голос, излишне ярко выражаю эмоции, — все это надо менять, если хочешь видеть ребенка другим".

Ксения понимает, что малыш — это огромная ответственность, и она надеется, что сможет с ней справиться.

"Ребенок — огромная ответственность! Но если уж решаешься на подобный шаг, то не сможешь забросить его в дальний угол. Как сложится у меня — не знаю. И дай мне бог этих сил", — отметила звездная мама.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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