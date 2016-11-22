Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 ноября 16, 14:04
Сара Джессика Паркер одевает сына в одежду из сэконд-хэнда
Сара Джессика Паркер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
2/5 (1 голос)
Сара Джессика Паркер знает толк в дорогостоящей дизайнерской одежде со времен "Секса в большом городе", однако своего 14-летнего сына Джеймса предпочитает одевать только в одежду из сэконд-хэнда.
В интервью изданию The Edit актриса рассказала: "Своему сыну я покупаю одежду только в сэконд-хэнде. Документальный фильм The True Cost (который исследует влияние индустрии моды на людей и планету) полностью изменил мои взгляды". 

Паркер добавила, что регулярно покупает сыну уже принадлежавшие кому-то раньше футболки и свитеры, а вот с брюками у актрисы проблема: "Найти брюки сложнее: мальчишки их постоянно рвут, и я не знаю, как решить эту проблему".



При этом сама Паркер предпочитает носить одежду и обувь собственного дизайна – не так давно актриса представила капсульную коллекцию обуви для Net-a-Porter, цены на модели из которой начинаются от 355 долларов. 



Высокую цену актриса считает вполне оправданной: "Я бы хотела предложить женщинам обувь за 69 долларов, но она долго не прослужит – каблуки сломаются, да и делать такую обувь будут в условиях, которые для меня неприемлемы".



Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Сара Джессика Паркер с мужем на отдыхе в Испании (ФОТО)
Звездные гости премии ACE Awards-2016 (ФОТО)
Сара Джессика Паркер поразила роскошным нарядом (ФОТО)
Сара Джессика Паркер поразила новыми роскошными платьями
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Криштиану Роналду признался в нетрадиционной ориентации
noimageОльга Арнтгольц беременна второй раз
noimageКсения Собчак поделилась первым снимком после роддома
noimageБарбра Стрейзанд снялась в смелой фотосессии (ФОТО)
noimageДжей Ло публично поцеловалась с бывшим мужем (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...