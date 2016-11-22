Сара Джессика Паркер одевает сына в одежду из сэконд-хэнда

В интервью изданию The Edit актриса рассказала: "Своему сыну я покупаю одежду только в сэконд-хэнде. Документальный фильм The True Cost (который исследует влияние индустрии моды на людей и планету) полностью изменил мои взгляды".





Паркер добавила, что регулярно покупает сыну уже принадлежавшие кому-то раньше футболки и свитеры, а вот с брюками у актрисы проблема: "Найти брюки сложнее: мальчишки их постоянно рвут, и я не знаю, как решить эту проблему".













При этом сама Паркер предпочитает носить одежду и обувь собственного дизайна – не так давно актриса представила капсульную коллекцию обуви для Net-a-Porter, цены на модели из которой начинаются от 355 долларов.













Высокую цену актриса считает вполне оправданной: "Я бы хотела предложить женщинам обувь за 69 долларов, но она долго не прослужит – каблуки сломаются, да и делать такую обувь будут в условиях, которые для меня неприемлемы".











