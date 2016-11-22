Холли Берри и Оливье Мартинес снова вместе (ФОТО)

Тогда влюбленным понадобилось два года, чтобы проверить свои чувства и узаконить отношения, вокруг которых никогда не утихали сплетни. Так, многие считали, что актриса решила привязать к себе 47-летнего красавчика ребенком, когда узнали, что она идет под венец, будучи беременной. Однако Мартинес столь нежно заботился о жене и малыше, что злые языки на время утихли.





"Оливье хотел уехать из Лос-Анджелеса. Единственной причиной, по которой он остался, была Холли", – рассказывал близкий друг актера. К тому же все сплетни разбивались, встречая упорное нежелание Берри заключать официальный брак. "Никаких бумаг, никаких подписей", – заявляла она. Но жизнь течет, все меняется. "Восемь лет назад я поклялась, что никогда не выйду замуж. Что ж, никогда не говори никогда", – призналась актриса и отправилась под венец. Свадебная церемония прошла без лишней помпы в маленькой парижской церкви.





Семейная жизнь артистов была похожа на тихую гавань, поэтому новость об их разрыве спустя два года после женитьбы стала полной неожиданностью. Причиной развода оказалась чрезмерная вспыльчивость Мартинеса. Француз при первом же удобном случае пускал в ход кулаки: он не только избил бывшего бойфренда своей супруги, манекенщика Габриэля Обри, но и постоянно ввязывался в драки с папарацци. Один из фотографов получил удар детским автомобильным креслом, после чего Холли поставила супругу ультиматум: либо Оливье обращается к психотерапевту, либо они расходятся. И дальнейшие события показали, что актриса слов на ветер не бросает. "С болью в сердце сообщаю, что мы действительно приняли сложное решение развестись. Я продолжаю улыбаться, это лучшее средство в любой ситуации, даже если вам очень тяжело", – с грустью призналась Берри.





И хотя заявление на развод все еще в силе, аннулировать брак супруги не торопятся. Близкие актрисы Холли Берри утверждают: она все еще надеется, что Оливье изменится и научится справляться с эмоциями. "Все зависит от Холли. Если она решит сохранить брак, Оливье будет только рад этому, – говорит друг пары. – Когда Холли подала на развод, у них дела обстояли неважно. Однако злость прошла, и все еще может быть хорошо".





Судя по фотографиям из Мексики, где звездная пара отдыхала с детьми, 8-летней Налой и 3-летним Масео, в отношениях супругов вновь царит гармония. Остается надеяться, что Мартинес не возьмется за старое и не вздумает проучить папарацци – свидетеля этой семейной идиллии.



















