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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 ноября 16, 14:40
Садальский рассказал о шантаже Лидии Федосеевой-Шукшиной
Станислав Садальский
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Актер Станислав Садальский продолжает рассказывать правду о взаимоотношениях своих близких подруг-актрис с их детьми.
Подробности происходящего Станислав узнал от Лидии во время их случайной встречи: "Люблю ее и жалею. Заехала ко мне ненадолго – получала рядом в посольстве Англии рабочую визу, а там был перерыв… Вот, еле ходит, а продолжает работать, надеется насобирать деньги, чтобы откупиться от собственной дочери. Младшая Оля поставила матери условие – или разменять квартиру, или выплатить ей 15 миллионов за причитающуюся по закону часть. А для Лиды все, что касается Василия Макарыча – святое, квартиру, где, хоть и недолго, но они пожили с Шукшиным, она менять никогда не будет".

Садальский говорит, что Федосеева-Шукшина уже приобрела для дочери недвижимость, но этого наследнице оказалось недостаточно: "Лида уже купила Ольге квартиру рядом с монастырем, в который та когда-то собиралась уйти навсегда… Питерскую квартиру Лида также оформила на Олю".



Кстати, виза в Англию Лидии Николаевне понадобилось ради съемок. В скором времени актриса отправляется в Европу ради нового проекта, где она сможет заработать кое-какую сумму на то, чтобы расплатиться с дочерью: "Хотя денег, что заплатят, все равно не хватит на ту сумму, что требует младшая", – констатирует Станислав Садальский.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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