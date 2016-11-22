Садальский рассказал о шантаже Лидии Федосеевой-Шукшиной

Подробности происходящего Станислав узнал от Лидии во время их случайной встречи: "Люблю ее и жалею. Заехала ко мне ненадолго – получала рядом в посольстве Англии рабочую визу, а там был перерыв… Вот, еле ходит, а продолжает работать, надеется насобирать деньги, чтобы откупиться от собственной дочери. Младшая Оля поставила матери условие – или разменять квартиру, или выплатить ей 15 миллионов за причитающуюся по закону часть. А для Лиды все, что касается Василия Макарыча – святое, квартиру, где, хоть и недолго, но они пожили с Шукшиным, она менять никогда не будет".





Садальский говорит, что Федосеева-Шукшина уже приобрела для дочери недвижимость, но этого наследнице оказалось недостаточно: "Лида уже купила Ольге квартиру рядом с монастырем, в который та когда-то собиралась уйти навсегда… Питерскую квартиру Лида также оформила на Олю".













Кстати, виза в Англию Лидии Николаевне понадобилось ради съемок. В скором времени актриса отправляется в Европу ради нового проекта, где она сможет заработать кое-какую сумму на то, чтобы расплатиться с дочерью: "Хотя денег, что заплатят, все равно не хватит на ту сумму, что требует младшая", – констатирует Станислав Садальский.



