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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 ноября 16, 14:45
Джей Ло публично поцеловалась с бывшим мужем (ФОТО)
Latin Grammy Awards
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17 ноября в Лас-Вегасе состоялось награждение победителей ежегодной премии Latin Grammy Awards.
На сцене T-Mobile Arena собрались самые популярные звезды латиноамериканского шоу-бизнеса. Но затмить Дженнифер Лопес, которая стала почетной гостьей мероприятия, конечно, не удалось никому.

Талантливая 47-летняя певица не только сменила за вечер сразу три наряда, но и поразила публику неслыханной затеей.

Поп-дива решила поддержать на вечере своего бывшего мужа и коллегу Марка Энтони, который получил награду "Человек года". Бывшие супруги выступили с совместным номером и исполнили новый сингл Olvídame y Pega la Vuelta.

После зажигательных танцев и эмоционального номера страстная Джей Ло на глазах у зрителей, поцеловала Марка. Удивлению зала не было предела.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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