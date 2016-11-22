Джей Ло публично поцеловалась с бывшим мужем (ФОТО)

На сцене T-Mobile Arena собрались самые популярные звезды латиноамериканского шоу-бизнеса. Но затмить Дженнифер Лопес, которая стала почетной гостьей мероприятия, конечно, не удалось никому.





Талантливая 47-летняя певица не только сменила за вечер сразу три наряда, но и поразила публику неслыханной затеей.





Поп-дива решила поддержать на вечере своего бывшего мужа и коллегу Марка Энтони, который получил награду "Человек года". Бывшие супруги выступили с совместным номером и исполнили новый сингл Olvídame y Pega la Vuelta.





После зажигательных танцев и эмоционального номера страстная Джей Ло на глазах у зрителей, поцеловала Марка. Удивлению зала не было предела.



























