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22 ноября 16, 14:49
Барбра Стрейзанд снялась в смелой фотосессии (ФОТО)
Барбра Стрейзанд
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Обладательница двух Оскаров выглядит шикарно в своем возрасте.
Сложно поверить, что Стрейзанд уже 74! А на фотографиях Стивена Мейзела для W magazine ей не дашь больше 50.

Стильную фотосессию сопроводило интервью актрисы и певицы, в котором она рассказывает о своем муже Джеймсе Бролине, влюбленности в Марлона Брандо и ролях сильных женщин.

"Я была влюблена в Марлона Брандо с 13 лет. После фильма Парни и куколки я поняла – это оно. Забавно, но в 27-летнем возрасте я не пела на публике, так как боялась сцены. Но когда, наконец-то, решилась, то выбрала песню I'll Know именно из этого фильма с Брандо".



"Сильные женщины – это, проще говоря, женщины со своим мнением. К ним всегда относятся с подозрением. Посмотрите на Хиллари Клинтон. И, к сожалению, истории сильных женщин чаще всего не заканчиваются хэппи-эндом".

"Я встретила своего мужа Джеймса Бролина на свидании вслепую. До этого я видела его на ужине и ожидала брутального мужчину с бородой, но он пришел с короткой стрижкой и гладко побритым подбородком. Я спросила его: "Кто испортил твои волосы?" Позже он мне признался, что после этого вопроса влюбился по уши. Оказывается, он относится к тому типажу мужчин, которые любят правду".



Источник: http://kinoafisha.ua/
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