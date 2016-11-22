Ксения Собчак поделилась первым снимком после роддома

Ксения Собчак, которая недавно стала мамой, вернулась домой из роддома. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, добавив фотографию люльки для своего сына.
Наконец-то мы дома!
подписала фото Ксения Собчак.
Все помнят о том, что до самого последнего дня перед родами Ксения Собчак продолжала работать, посещать светские мероприятия и занималась физическими упражнениями. Так вот, в декрете, видимо, она тоже не собирается сидеть.
Ксения Собчак сообщила, что она готова к работе. Всё для восстановления сил у неё есть, и она готова окунуться в свои привычные трудовые будни.
Так что никому не расслабляться, я в строю;)))
сообщила Ксения Собчак.