Ксения Собчак поделилась первым снимком после роддома

Ксения Собчак, которая недавно стала мамой, вернулась домой из роддома. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, добавив фотографию люльки для своего сына.





Наконец-то мы дома!

подписала фото Ксения Собчак.













Все помнят о том, что до самого последнего дня перед родами Ксения Собчак продолжала работать, посещать светские мероприятия и занималась физическими упражнениями. Так вот, в декрете, видимо, она тоже не собирается сидеть.





Ксения Собчак сообщила, что она готова к работе. Всё для восстановления сил у неё есть, и она готова окунуться в свои привычные трудовые будни.





Так что никому не расслабляться, я в строю;)))

сообщила Ксения Собчак.



