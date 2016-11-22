Ольга Арнтгольц беременна второй раз

Актриса Ольга Арнтгольц — беременна. Такие заголовки появились в российских СМИ. Согласно информации источника, имя которого пресса не называет, актрису заметили в женской консультации. Она была одета в просторную одежу и даже это не помогло скрыть округлившийся живот.





Пока ещё не было официального заявления о беременности от Ольги Арнтгольц, но у журналистов появилось предположение об отцовстве. СМИ пишут, что отцом ребенка является актер и кинорежиссер Дмитрий Петрунь.





Отметим, что предположения о беременности и отцовстве подтвердила Анна Вертинская, коллега Ольги Арнтгольц. Актриса отметила, что Ольга и Дмитрий познакомились на съемках телесериала "Офицерские жены".





У Ольга Арнтгольц есть дочь от Вахтанга Беридзе. С телеведущим Ольга рассталась в 2015 году.



