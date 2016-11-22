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22 ноября 16, 15:13
Криштиану Роналду признался в нетрадиционной ориентации
Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду ранее приписывали роман с кикбоксером Бадром Хари.
Футболисту Криштиану Роналду ранее приписывали роман с мужчиной. Журналисты долгое время говорили о том, что Роналду встречается с кикбоксером Бадром Хари. А тепер издание Sport English шокировало многих признанием футболиста в нетрадиционной сексуальной ориентации.

По данным СМИ, Криштиану Роналду вёл словесную перепалку  с полузащитником "Атлетико" Коке, во время которой заявил, что он "гомосексуалистом с деньгами". Это произошло во время игры 12-го тура испанской Примеры.

Коке назвал меня геем. Я ответил ему: да, я гей, но зато у меня полно денег
передает слова Роналду Sport English

Отметим, что среди поклонников Роналду затесались сомнения. Ведь Роналуд почти пять лет встречался с Ириной Шейк. Во всяком случае, Роналду пока официально не комментировал этот разговор.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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