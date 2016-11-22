Криштиану Роналду признался в нетрадиционной ориентации

Футболисту Криштиану Роналду ранее приписывали роман с мужчиной. Журналисты долгое время говорили о том, что Роналду встречается с кикбоксером Бадром Хари. А тепер издание Sport English шокировало многих признанием футболиста в нетрадиционной сексуальной ориентации.





По данным СМИ, Криштиану Роналду вёл словесную перепалку с полузащитником "Атлетико" Коке, во время которой заявил, что он "гомосексуалистом с деньгами". Это произошло во время игры 12-го тура испанской Примеры.





Коке назвал меня геем. Я ответил ему: да, я гей, но зато у меня полно денег

передает слова Роналду Sport English





Отметим, что среди поклонников Роналду затесались сомнения. Ведь Роналуд почти пять лет встречался с Ириной Шейк. Во всяком случае, Роналду пока официально не комментировал этот разговор.



