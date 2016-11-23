ФБР не выдвинет обвинений против Брэда Питта

По результатам проверки информации о якобы ненадлежащем обращении Брэда Питта с одним из своих детей принято решение не выдвигать против него обвинений и не давать этому делу дальнейший ход, заявило Федеральное бюро расследований США.

Знаменитый голливудский киноактер был заподозрен в жестоком обращении со своим 15-летним приемным сыном Мэддоксом во время распри, произошедшей в сентябре этого года на борту частного самолета, направлявшегося из Франции в Лос-Анджелес.





Этот инцидент послужил толчком для развода "образцовой голливудской пары" Брэда Питта и Анджелины Джоли. Джоли подала на развод на следующий день после предполагаемого инцидента и указала в качестве причины развода "непримиримые разногласия".





"Реагируя на заявление, поданное после авиаперелета, совершенного Брэдом Питтом с его детьми, ФБР завершило проверку обстоятельств произошедшего и дальнейшего расследования проводить не будет", - говорится в сообщении ведомства.





Никаких обвинений предъявлено по этому делу не будет, добавляет ФБР. К аналогичным выводам пришли сотрудники департамента по делам семьи и детей Лос-Анджелеса, которые проводили собственное расследование.





Представители властей побеседовали с Питтом и Анджелиной Джоли, а также переговорили с их детьми и другими свидетелями конфликта. Джоли ранее утверждала, что Питт иногда обращался с детьми жестоко и бросился на Мэддокса во время ссоры, вспыхнувшей на борту самолета.





Ранее Питта проверили на наркотики и алкоголь в связи с расследованием инцидента в самолете.



