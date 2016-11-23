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23 ноября 16, 14:13
Сын Мадонны Рокко задержан с наркотиками
Рокко
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Лондонская полиция обнаружила у Рокко марихуану.
Лондонская полиция обнаружила у Рокко марихуану.

Сын Мадонны и британского кинорежиссера Гая Ричи Рокко был задержан лондонской полицией после того, как у него была найдена марихуана, передает The Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября, однако известно об этом СМИ стало только сейчас.

Вскоре после задержания Рокко был отпущен на свободу, однако до настоящего времени молодой человек находится под присмотром сотрудников отдела по борьбе с молодежной преступностью.

Издание также отмечает, что полицию вызвали соседи, которые утверждают, что Рокко "курил и употреблял наркотики". Прибывшая на место полиция обнаружила у него определенное количество марихуаны, однако какое именно - пока не сообщается.

Известно, что 16-летний Рокко с прошлого года проживает с отцом Гаем Ричи после того, как отказался жить с матерью. Родители в прошлом году достигли соглашения относительно опекунства сына.  
Korrespondent
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