У бойфренда Лили-Роуз Депп есть дочь

Недавно папарацци заметили 17-летнюю девушку во время прогулки по Лос-Анджелесу с 25-летним красавчиком – британцем Эшем Стайместом.





Эш – модель, он уже успел появиться на нескольких обложках мужского американского Vogue, Dazed&Confused, i-D и поработать с Кейт Мосс. Но это не весь список достоинств парня Лили-Роуз: оказалось, что в 2011-м Эш женился на модели Майли Долл, а 23 марта 2012 года у него родилась дочь Саммер. Но в начале 2013-го влюбленные развелись, и Эш закрутил роман с Лили-Роуз Депп.



















