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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 ноября 16, 16:31
У бойфренда Лили-Роуз Депп есть дочь
Лили-Роуз Депп
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После скандального развода Джонни Деппа с Эмбер Хёрд, его личную жизнь обсуждал весь мир. А вот его дочь, Лили-Роуз Депп, свои отношения напоказ не выставляет.
Недавно папарацци заметили 17-летнюю девушку во время прогулки по Лос-Анджелесу с 25-летним красавчиком – британцем Эшем Стайместом.

Эш – модель, он уже успел появиться на нескольких обложках мужского американского Vogue, Dazed&Confused, i-D и поработать с Кейт Мосс. Но это не весь список достоинств парня Лили-Роуз: оказалось, что в 2011-м Эш женился на модели Майли Долл, а 23 марта 2012 года у него родилась дочь Саммер. Но в начале 2013-го влюбленные развелись, и Эш закрутил роман с Лили-Роуз Депп.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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