Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе позавтракали

Но Бен и Дженнефер все же нашли время только друг для друга и, оставив детей дома, в субботу вместе отправились на поздний завтрак в Лос-Анджелесе.





Без папарацци, конечно, не обошлось. В объективы фотографов Гарнер попала в простых джинсах и темном топе, а Аффлек - в светлых брюках и кожаной куртке.





Напомним, что летом 2015 года Бен и Дженнифер, которые воспитывают трех общих детей, объявили о своем разводе после 10 лет брака. Но официально Аффлек и Гарнер так и не развелись - знаменитости много времени проводят вместе и находятся в хороших отношениях.



































