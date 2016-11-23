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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 ноября 16, 16:34
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе позавтракали
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
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Многодетным родителям, таким как Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, не так часто удается провести утро выходного дня в тишине и спокойствии.
Но Бен и Дженнефер все же нашли время только друг для друга и, оставив детей дома, в субботу вместе отправились на поздний завтрак в Лос-Анджелесе.

Без папарацци, конечно, не обошлось. В объективы фотографов Гарнер попала в простых джинсах и темном топе, а Аффлек - в светлых брюках и кожаной куртке.

Напомним, что летом 2015 года Бен и Дженнифер, которые воспитывают трех общих детей, объявили о своем разводе после 10 лет брака. Но официально Аффлек и Гарнер так и не развелись - знаменитости много времени проводят вместе и находятся в хороших отношениях.









Источник: http://kinoafisha.ua/
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