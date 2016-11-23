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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 ноября 16, 16:39
Опубликованны ранее неизданные фото Жанны Фриске
Жанна Фриске
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43-летний российский продюсер, профессиональный фотограф и художник Аслан Ахмадов, который является супругом популярной украинской певицы Ирины Билык, рассказал о пленки, которые случайно нашел у себя в коробке.
"Как оказалось там были снимки с певицей Жанной Фриске, которая скончалась 15 июня 2015 года. На фото Жанна с ярким макияжем и в черно-белом платье позирует лежа и стоя.Несколько дней назад, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку не проявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее обнаружил на ней, съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный сюрприз для меня и поклонников Жанны!", – написал на своей соцстраничке Аслан.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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