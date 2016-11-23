Елизавета Боярская удивила рокерским образом (ФОТО)

На днях же актриса удивила поклонников необычным образом , благодаря чему заставила поклонников по-новому посмотреть на себя.





Звезда "Адмирала" приняла участие в интересной фотосессии, во время которой перевоплотилась в совершенно другого человека. Несколько кадров артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На одном фото Елизавета позирует с короткой стрижкой, ярким готичным макияжем и в черной футболке. На другом Боярская выглядит для нас более узнаваемой: ретро образ Елизаветы воплощен в стрижке "каре", стрелках на глазах и жакете в стиле 50-х. А какой из образов вам приглянулся больше?











