Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Многие поклонники, друзья и коллеги знаменитостей считали, что этот роман закончится для звезд браком. Однако, как это часто бывает в контексте личных отношений знаменитостей, мнение общественности оказалось ошибочным.





Если верить информации западных изданий, Орландо Блум и Кэти Перри расстались. Что именно произошло и послужило причиной расставания пока неизвестно.





"Вскоре после Хэллоуина Орландо признался приятелям, что решил расстаться с Кэти: он еще не готов жениться и заводить детей", - говорят источники из окружения актера.





В свою очередь приближенные к Перри утверждают, что инициатором разрыва стала она:





"Она поговорила с Орландо и сказала, что им нужно расставаться. Мол, у них разные жизненные пути, и, хотя Орландо ей очень нравится, ей надо двигаться дальше".











