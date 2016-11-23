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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 ноября 16, 16:46
Кэти Перри и Орландо Блум расстались
Орландо Блум и Кэти Перри
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Орландо Блум и Кэти Перри вместе уже десять месяцев.
Многие поклонники, друзья и коллеги знаменитостей считали, что этот роман закончится для звезд браком. Однако, как это часто бывает в контексте личных отношений знаменитостей, мнение общественности оказалось ошибочным. 

Если верить информации западных изданий, Орландо Блум и Кэти Перри расстались. Что именно произошло и послужило причиной расставания пока неизвестно.

"Вскоре после Хэллоуина Орландо признался приятелям, что решил расстаться с Кэти: он еще не готов жениться и заводить детей", - говорят источники из окружения актера.

В свою очередь приближенные к Перри утверждают, что инициатором разрыва стала она: 

"Она поговорила с Орландо и сказала, что им нужно расставаться. Мол, у них разные жизненные пути, и, хотя Орландо ей очень нравится, ей надо двигаться дальше".



Источник: http://kinoafisha.ua/
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