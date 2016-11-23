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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 ноября 16, 16:52
Анита Луценко поделилась фотографией в бикини (ФОТО)
Анита Луценко
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Известный фитнес-тренер Анита Лученко после рождения ребёнка быстро привела себя в форму.
Знаменитый фитнес-тренер Анита Луценко не так давно родила дочку. После родов она начала стремительно худеть. Отметим, что во время беременности она набрала 21 килограмм.

И меньше, чем через полгода она демонстрирует свою фигуру. Анита опубликовала свою первую фотографию в бикини, где показала результаты своей работы над своим телом.

Луценко не только показала, что можно быстро вернуть себя в форму, но и раскрыла секрет ухода за грудью.

Остановись груди мгновенье... Для того чтобы потом не спасать грудь, топы и лифы не снимаю. Вдруг поможет, попытка не пытка! Кстати хуже всего на груди по последним исследованиям отражается курение и кальяна в том числе
рассказала Луценко.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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