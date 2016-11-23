Анита Луценко поделилась фотографией в бикини (ФОТО)

Знаменитый фитнес-тренер Анита Луценко не так давно родила дочку. После родов она начала стремительно худеть. Отметим, что во время беременности она набрала 21 килограмм.





И меньше, чем через полгода она демонстрирует свою фигуру. Анита опубликовала свою первую фотографию в бикини, где показала результаты своей работы над своим телом.





Луценко не только показала, что можно быстро вернуть себя в форму, но и раскрыла секрет ухода за грудью.





Остановись груди мгновенье... Для того чтобы потом не спасать грудь, топы и лифы не снимаю. Вдруг поможет, попытка не пытка! Кстати хуже всего на груди по последним исследованиям отражается курение и кальяна в том числе

рассказала Луценко.











