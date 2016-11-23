Назвали причину госпитализации Канье Уэста

Известный американский рэпер Канье Уэст, супруг Ким Кардашьян, госпитализирован в связи с истощением, передает CNN, ссылаясь на источники.





Издание сообщает, что исполнителя мучила бессонница, из-за чего его отправили в больницу на психиатрическое обследование.

Источники утверждают, что Уэст ехать в больницу не хотел, из-за чего и оказался прикованным к каталке наручниками во время транспортировки.

Из-за плохого самочувствия рэпер также отменил свой тур по США в поддержку последнего альбома The Life of Pablo.





Канье Уэст - американский рэпер и продюсер, а также дизайнер. Он является одним из самых продаваемых артистов мира. Суммарное количество проданных его альбомов составляет 121 миллион экземпляров. Также Уэст 57 раз номинировался на престижнейшую музыкальную премию "Грэмми", из которых получал награду 21 раз.



