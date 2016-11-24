Питт и Джоли проведут День благодарения вместе

Однако западные СМИ сообщают, что Брэд Питт и Анджелина Джоли оставят разногласия в прошлом, чтобы провести День благодарения вместе с детьми.





Издание ОК! утверждает, что 41-летняя актриса позвонила бывшему возлюбленному и попросила о временном "перемирии". К такому решительному действию Энджи решилась, потому что их дети хотят отметит праздник вместе с родителями.





Инсайдеры рассказали, что 10-летняя Шайло отправила эмоциональное письмо отцу, в котором попросила его приехать на День благодарения.В недавнем интервью адвокат Джоли, Лаура Вассер, также отметила, что Анджелина проведёт предстоящий праздник в кругу семьи.



