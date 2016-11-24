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24 ноября 16, 11:17
"Человек года" Крис Хемсворт в фотосессии для GQ Australia
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Австралийский GQ назвал "Человеком года"-2016 австралийского актера Криса Хемсворта.
Звезда "Мстителей" и "Тора" снялся в фотосессии для нового номера GQ декабрь 2016 / январь 2017, а его коллега по киновселенной Marvel, Марк Руффало, рассказал GQ о том, как ему работается с Хемсвортом. 

"Крис – один из тех редких талантов, которые одновременно и идеальны физически, и одарены творчески. Мы отлично провели время, снимаясь вместе в "Тор: Рагнарёк"", рассказал Руффало. "Каждый день был экспериментом и приключением. Крис – один из самых щедрых и преданных идее актеров: он может быть и очень веселым, и очень серьезным, и благодаря этому его актерский диапазон невероятно велик".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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