"Человек года" Крис Хемсворт в фотосессии для GQ Australia

Звезда "Мстителей" и "Тора" снялся в фотосессии для нового номера GQ декабрь 2016 / январь 2017, а его коллега по киновселенной Marvel, Марк Руффало, рассказал GQ о том, как ему работается с Хемсвортом.





"Крис – один из тех редких талантов, которые одновременно и идеальны физически, и одарены творчески. Мы отлично провели время, снимаясь вместе в "Тор: Рагнарёк"", рассказал Руффало. "Каждый день был экспериментом и приключением. Крис – один из самых щедрых и преданных идее актеров: он может быть и очень веселым, и очень серьезным, и благодаря этому его актерский диапазон невероятно велик".



