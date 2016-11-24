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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 ноября 16, 12:54
Риз Уизерспун на прогулке с 17-летней дочерью (ФОТО)
Риз Уизерспун
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Она известна как нестареющая красотка.
И Риз Уизерспун доказала, что возраст для неё лишь цифры, когда вышла на обед в Брентвуде с 17-летней дочерью Авой. Если не знать об их родственных связях, которые видны на лицо, можно предположить, что это прогулка двух подружек.

Ава унаследовала черты лица, фигуру и цвет волос матери. 40-летняя актриса прекрасно выглядит. А с возрастом ее дочь все больше похожа на неё. Пока не известно пойдет ли Ава по стопам Риз и свяжет ли свою жизнь с кино.

Уизерспун щеголяла в яркой юбке с цветочным принтом из её собственной коллекции. Бренд Draper James - творение талантливой женщины. Draper - это фамилия бабушки Риз - Дороти Дрейпер, а James - имя дедушки - Уильяма Джеймса Уизерспуна.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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