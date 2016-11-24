Юлия Высоцкая рассказала о болезни мужа

"Когда одна из моих старших подруг (мне всегда нравились старшие подружки) сказала, что для того, чтобы кожа была в хорошем тонусе всю жизнь, нужно обливаться холодной водой", – сообщила популярная актриса.





Видеозапись представляет собой медленно прогуливающуюся по зимнему саду Высоцкую, облаченную в пальто с меховым воротником. "Потом, гораздо позже, мне сказали, что очень важно начинать именно с головы, чтобы разницу температур почувствовали клетки мозга", – подчеркнула Высоцкая.





По словам актрисы, в настоящее время ей сложно сохранять режим и каждый день закаливаться, но при любой возможности Юлия старается держать себя в тонусе. "Зимой очень здорово, если снег чистый, взять и лицо натереть", – отметила артистка.

Вообще, по словам Высоцкой, прекрасной альтернативой является холодный душ. "Мне очень помогает, очень бодрит, у меня прямо сразу ощущение невероятной ясности мысли, поэтому я к закаливанию отношусь крайне позитивно", – призналась Высоцкая.





Однако Юлия оговорилась, что перед тем, как начать закаливаться, необходимо проконсультироваться с врачом. "Закаливание, как я понимаю, тема деликатная. Кому-то можно. а кому-то нельзя", – сообщила актриса.





Популярная актриса привела пример из собственной жизни. "Я обливаюсь холодной водой всю жизнь. Мой муж пару раз, глядя на меня, попробовал это сделать и практически воспаление легких получил", – рассказала Высоцкая, отметив, что "это все очень-очень индивидуально".





"Я себя чувствую более бодрой и на самом деле правда очень редко болею в течение зимы. Так что я закаливаюсь", – резюмировала популярная актриса.



