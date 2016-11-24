Мадонна прокомментировала арест своего сына Рокко

Новость об аресте сына Мадонны стала одной из самых главных тем для обсуждения. Поэтому, видимо, Мадонна решила дать комментарий по этому поводу.





Певица Мадонна заявила, что сделает всё возможное, чтоб помочь сыну. Также попросила с уважением отнестись к частной жизни её семьи.





Я очень люблю своего сына и сделаю все, что в моих силах, чтобы оказать ему ту поддержку, в которой он нуждается. Я прошу уважать нашу частную жизнь в это время

Мадонна.





Отметим, что у Рокко Ричи была беседа с соответствующими специалистами. После этого его отпустили вод залог.



