Криштиану Роналду заинтриговал своих поклонников

Новость о том, что Криштиану Роналду предпочитает отношения с мужчинами, прямо-таки заполонила СМИ. Криштиану сделал это заявление во время словесной перепалки с футболистом, назвав себя богатым геем.





Но так ли это? Может, это был сарказм, а не признание в нетрадиционной ориентации? Такие предположения появились после того, как Криштиану Роналду посетил Диснейленд с девушкой.





Сам Криштиану был в парике, очках. Его действительно сложно узнать, но возможно. А сопровождала его девушка. Даже появились фотографии, где они целуются.





Отметим, что Криштиану Роналду так и не комментировал свои слова о нетрадиционной ориентации. Надеемся, что скоро он расставит все точки над "і".



















