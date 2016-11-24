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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 ноября 16, 13:09
Криштиану Роналду заинтриговал своих поклонников
Криштиану Роналду
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Все об этом говорили: совсем недавно Криштиану Роналду назвал себя богатым геем.
Новость о том, что Криштиану Роналду предпочитает отношения с мужчинами,  прямо-таки заполонила СМИ. Криштиану сделал это заявление во время словесной перепалки с футболистом, назвав себя богатым геем.

Но так ли это? Может, это был сарказм, а не признание в нетрадиционной ориентации? Такие предположения появились после того, как Криштиану Роналду посетил Диснейленд с девушкой.

Сам Криштиану был в парике, очках. Его действительно сложно узнать, но возможно. А сопровождала его девушка. Даже появились фотографии, где они целуются.

Отметим, что Криштиану Роналду так и не комментировал свои слова о нетрадиционной ориентации. Надеемся, что скоро он расставит все точки над "і".





Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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