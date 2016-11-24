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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 ноября 16, 14:12
Стало известно имя новой избранницы Брэда Питта
Брэд Питт
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Американские СМИ считают, что причиной развода самой красивой пары Голливуда Джоли и Питта стала измена.

Об этом сообщает U-news. Ранее роль разлучницы приписывали актрисе Марион Котияр, однако сейчас тень подозрения пала на австралийскую актрису Марго Робби.

Уже свободный Питт активно проявляет свою симпатию к молодой коллеге и называет ее "самой горячей штучкой во всем Голливуде".

Актер полностью перевел свое внимание на марго. Ранее он неоднократно проявлял к ней внимание, поэтому вполне возможно, что именно это увлечение стало причиной разрыва между Питтом и Джоли.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Брэд Питт владеет данными, которые могу разрушить жизнь Джоли.
URA-Inform
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