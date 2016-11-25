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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 ноября 16, 08:20
Дженнифер Лоуренс в фотосессии для Vanity Fair (ФОТО)
Дженнифер Лоуренс
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Дженнифер Лоуренс украсила обложку "новогоднего" выпуска Vanity Fair.
Дженнифер Лоуренс, которую через несколько недель можно будет увидеть в новом фильме "Пассажиры" с Крисом Прэттом, снялась в фотосессии для "новогоднего" выпуска издания Vanity Fair, примерив серию праздничных образов в нарядах от Dior, Valentino Haute Couture, Alberta Ferretti, Armani Privé, Jean Paul Gaultier Haute Couture.

















Источник: http://kinoafisha.ua/


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