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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 ноября 16, 08:45
Дочка Снежаны Егоровой показала новорожденного сына (ФОТО)
Снежана Егорова
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23 октября 2016 года старшая дочь Снежаны Егоровой, Анастасия, родила мальчика, которого назвала Энеем.
Спустя месяц Стася решила показать малыша и на своей соцстраничке опубликовала с ним милое черно-белое фото.

На снимке изображены старший сын Эван, который бережно обнимает младшего братика, пока он спит. Анастасия отметила, что на фото Энею всего одна неделя.

"Сегодня нашему младшему сыну Энею ровно 1 месяц)  И хоть после возвращения в Киев малые перепутали день с ночью и ночи у нас теперь белые я не высыпаюсь, забываю поесть, что уж говорить, умыться. НО я безумно счастлива и не променяла бы это ни на что) А на фото, Энею одна неделя)", – написала в Сети Стася.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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