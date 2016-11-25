Дочка Снежаны Егоровой показала новорожденного сына (ФОТО)

Спустя месяц Стася решила показать малыша и на своей соцстраничке опубликовала с ним милое черно-белое фото.





На снимке изображены старший сын Эван, который бережно обнимает младшего братика, пока он спит. Анастасия отметила, что на фото Энею всего одна неделя.





"Сегодня нашему младшему сыну Энею ровно 1 месяц) И хоть после возвращения в Киев малые перепутали день с ночью и ночи у нас теперь белые я не высыпаюсь, забываю поесть, что уж говорить, умыться. НО я безумно счастлива и не променяла бы это ни на что) А на фото, Энею одна неделя)", – написала в Сети Стася.



















