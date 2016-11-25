Пермякова набьет тату в честь рождения второго ребенка

Так, знаменитость призналась, что не исключает возможность пополнения в семье, ведь мечтает о втором ребенке.





"Когда дочери Варе было уже два года, мы собрались все вместе на встрече по случаю 25-летия со дня выпуска из школы. И, представляете, оказалось, что все мои подруги, 40-летние девицы, уже по второму кругу пошли рожать детей. Так что я далеко не исключение. Сейчас возраст детородный немного отодвинулся. Может быть, женщины молодеют?" — пошутила Пермякова в эфире программы "Семейный альбом".





К слову, после появления на свет дочери Вари актриса набила на ноге тату в виде дракона — малышка появилась в год дракона по китайскому календарю. В интервью Светлана отметила, что на второй ноге у нее пока нет татуировок, но она обязательно набьет что-то после рождения второго ребенка.



