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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 ноября 16, 08:48
Пермякова набьет тату в честь рождения второго ребенка
Светлана Пермякова
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44-летняя актриса Светлана Пермякова, известная благодаря роли медсестры в сериале "Интерны", рассказала о своей личной жизни.
Так, знаменитость призналась, что не исключает возможность пополнения в семье, ведь мечтает о втором ребенке.

"Когда дочери Варе было уже два года, мы собрались все вместе на встрече по случаю 25-летия со дня выпуска из школы. И, представляете, оказалось, что все мои подруги, 40-летние девицы, уже по второму кругу пошли рожать детей. Так что я далеко не исключение. Сейчас возраст детородный немного отодвинулся. Может быть, женщины молодеют?" — пошутила Пермякова в эфире программы "Семейный альбом".

К слову, после появления на свет дочери Вари актриса набила на ноге тату в виде дракона — малышка появилась в год дракона по китайскому календарю. В интервью Светлана отметила, что на второй ноге у нее пока нет татуировок, но она обязательно набьет что-то после рождения второго ребенка.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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