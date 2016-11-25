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25 ноября 16, 08:53
Сын Жанны Фриске до сих пор не знает о смерти мамы
Дмитрий Шепелев
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Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что его и покойно Жанны Фриске сын Платон, до сих пор не знает о ее смерти.
"О смерти мы еще не говорили. Этот разговор еще не состоялся... - говорит Шепелев. Не знаю, поймете вы меня или нет, но подобные разговоры с маленьким ребенком - долгая, кропотливая работа. И самый непростой разговор нам только предстоит. При этом, мне кажется совершенно нечестным обманывать своего ребенка. Говорить, например, что его мама - капитан дальнего плавания, что она куда-то уехала. Мы говорим о его маме постоянно, я отвечаю по возможности на те вопросы, которые он задает. Например, о том, какая музыка нравилась маме, какой ее любимый десерт. Но, давайте делать скидку на то, что мальчишке три с половиной года...".

Ранее мы писали. что Дмитрий Шепелев выпустил книгу о покойной певице Жанне Фриске, которой не стало 15 июня 2015 года.

"Мы начали работать над ней вместе с Жанной. Я закончил ее ради ее памяти, ради нашего сына и ради того, чтобы люди, прочитав эту книгу, знали, с раком можно бороться. С таким диагнозом, как у моей жены, живут и два, и три, и пять лет. А в редких случаях и десять-пятнадцать".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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