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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 ноября 16, 08:55
Брэд Питт покорил публику стильным нарядом (ФОТО)
Брэд Питт
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В последнее время поклонники то и дело переживали за Брэда Питта, который сейчас находится на очень сложном жизненном этапе.
Однако актер доказал, что выход есть всегда, главное - верить в себя,  продолжать активно работать и находить радости в жизни.

После новости о романе Питта с неизвестной пока никому актрисой, он буквально расцвел. Раз за разом, появляясь на красной дорожке в рамках промокампании фильма "Шпионы-союзники", Брэд демонстрирует особый стиль, красоту и уверенность в себе. Он улыбается, с удовольствием позирует с Марион Котийяр, и, судя по всему, чувствует себя уже намного лучше, нежели пару месяцев назад.









Источник: http://kinoafisha.ua/
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