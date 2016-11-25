Брэд Питт покорил публику стильным нарядом (ФОТО)

Однако актер доказал, что выход есть всегда, главное - верить в себя, продолжать активно работать и находить радости в жизни.





После новости о романе Питта с неизвестной пока никому актрисой, он буквально расцвел. Раз за разом, появляясь на красной дорожке в рамках промокампании фильма "Шпионы-союзники", Брэд демонстрирует особый стиль, красоту и уверенность в себе. Он улыбается, с удовольствием позирует с Марион Котийяр, и, судя по всему, чувствует себя уже намного лучше, нежели пару месяцев назад.



































