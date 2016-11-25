Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.99
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.27
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
28.63
USD
26.87
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 ноября 16, 15:47
Моника Белуччи стала кавалером ордена Почетного легиона
Моника Белуччи
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Почетную награду вручил актрисе президент Франции Франсуа Олланд.
Почетную награду вручил актрисе президент Франции Франсуа Олланд.

Итальянскую актрису Монику Белуччи, известную по ролям в фильмах "Малена" и "007: Спектр", наградили орденом Почетного легиона. Награду артистка получила из рук президента Франции Франсуа Олланда.

Видеозапись торжественной церемонии вручения была опубликована на Instagram-странице Белуччи.

Почетную награду вручил актрисе президент Франции Франсуа Олланд.

Итальянскую актрису Монику Белуччи, известную по ролям в фильмах "Малена" и "007: Спектр", наградили орденом Почетного легиона. Награду артистка получила из рук президента Франции Франсуа Олланда.

Видеозапись торжественной церемонии вручения была опубликована на Instagram-странице Белуччи.

"О прошлом вечере. Спасибо Франции и президенту Олланду за награду кавалера ордена Почетного легиона", - прокомментировала свой орден актриса.

Сообщается, что церемония вручения прошла в Елисейском дворце в Париже.

Моника Белуччи - известная итальянская актриса и фотомодель. Она хорошо известна по ролям в фильмах "Малена", "007: Спектр", "Необратимость", "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и другим.

Ранее сообщалось, что 51-летняя Моника Белуччи снялась в откровенной фотосессии для журнала Lui. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Моника Беллуччи полностью разделась для Vogue (Фото)
Моника Белуччи шикарна даже в бабушкином платье! (Фото)
Дама в белом: Моника Белуччи гуляет босиком по Италии (Фото)
Женщина-мечта: Моника Белуччи в кружевном платье (Фото)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ким Кардашьян с детьми ушла от Канье Уэста
noimageБрэд Питт покорил публику стильным нарядом (ФОТО)
noimageСын Жанны Фриске до сих пор не знает о смерти мамы
noimageДочь Синди Кроуфорд стала "лицом" Marc Jacobs (ФОТО)
noimageПермякова набьет тату в честь рождения второго ребенка
Лента новостей
Загрузка...