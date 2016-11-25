Моника Белуччи стала кавалером ордена Почетного легиона

Итальянскую актрису Монику Белуччи, известную по ролям в фильмах "Малена" и "007: Спектр", наградили орденом Почетного легиона. Награду артистка получила из рук президента Франции Франсуа Олланда.

Видеозапись торжественной церемонии вручения была опубликована на Instagram-странице Белуччи.

Почетную награду вручил актрисе президент Франции Франсуа Олланд.





Итальянскую актрису Монику Белуччи, известную по ролям в фильмах "Малена" и "007: Спектр", наградили орденом Почетного легиона. Награду артистка получила из рук президента Франции Франсуа Олланда.





Видеозапись торжественной церемонии вручения была опубликована на Instagram-странице Белуччи.





"О прошлом вечере. Спасибо Франции и президенту Олланду за награду кавалера ордена Почетного легиона", - прокомментировала свой орден актриса.





Сообщается, что церемония вручения прошла в Елисейском дворце в Париже.





Моника Белуччи - известная итальянская актриса и фотомодель. Она хорошо известна по ролям в фильмах "Малена", "007: Спектр", "Необратимость", "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и другим.





Ранее сообщалось, что 51-летняя Моника Белуччи снялась в откровенной фотосессии для журнала Lui.



