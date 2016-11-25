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Шоу-бизнес
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25 ноября 16, 18:15
Виторган показал новорожденного сына и счастливую Собчак
Собчак
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Актер поделился трогательным роликом с подписчиками в Instagram.
18 ноября Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями. Телеведущая родила мальчика, имя которого пока предпочитает держать в секрете.

В своем Instagram супруг телеведущей, актер Максим Виторган, опубликовал трогательное видео выписки из роддома. В коротком ролике видно, как новоиспеченные родители и их малыш сидят в машине, украшенной воздушными шарами. Ксения, которая впервые стала мамой, выглядит немного уставшей, но очень счастливой.



В подписи к видео Виторган уточнил, что появившаяся ранее информация в СМИ насчет даты выписки была неточна. На самом деле Ксения с новорожденным сыном вернулись домой лишь 21 ноября.



Кстати, сама телеведущая также написала об этом на своей странице. Она опубликовала фото с многочисленными подарками и цветами и поблагодарила персонал клиники за внимание и заботу.

Источник: lady.mail.ru
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