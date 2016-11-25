Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.99
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.27
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
28.63
USD
26.87
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 ноября 16, 19:45
Как звезды отметили День благодарения (ФОТО)
День благодарения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Штатах вчера люди отпраздновали День благодарения. Давайте полюбуемся, что происходило в семьях знаменитостей и чем они угощали своих домашних…
Звезды Голливуда вчера весело отпраздновали один из самых значительных праздников. Сами американцы уверяют, что этот праздник не намного уступает Рождеству.

День благодарения принято отмечать в кругу семьи, угощаться традиционной индейкой, сладостями, клюквенными морсами или соусами и прочими вкусностями.

Звезды уже стали выкладывать фотографии праздника. Вот так невольно вдруг узнаешь, кто на самом деле в состоянии приготовить настоящий стол, а кто – просто любит выкладывать фотографии.

Некоторые знаменитости всего лишь выложили фото своей индейки. А многие – показали, на что горазды: сфотографировали праздничный стол, уставленный яствами.

Журнал «Лиза» прошелся по фотоотчетам и составил собственный рейтинг.

Мэрайя Кэри семья



Фото: instagram|mariahcarey




https://www.instagram.com/p/BNONLzghKXQ/?taken-by=mariahcarey

Мэрайя Кэри, прихватив своих детишек, отправилась к друзьям на Гавайи. Их День благодарения получился семейным и домашним, компанию им составил их папа Ник Кэннон.

Нам очень понравилось, как День благодарения отмечает Сальма Хайек.



Звезда, у которой очень сильна связь с ее предками и которая ценит семейные традиции, накрыла прекрасный стол! Вполне вероятно, что мексиканкой артистке и помогали. Главное – она чтит традиции и вкусно угощает.

Иванка Трамп, дочь новоизбранного президента, тоже в стороне не осталась. Она просто выложила фотографию, на которой можно увидеть ее мужа и троих малышей. наверное, и стол был – только мы его пока не увидели.



Фото: instagram|ivankatrump

Мадонна, которая сейчас сильно переживает за своего старшего сына, сделала коллаж. Она выложила фото своих четверых детей, таким образом дав понять, что всех из любит. И что все они – ее семья. Очень трогательно!



Сара Джессика Паркер, которую мы очень любим, просто сфотографировала свое угощение – традиционную индейку (хотя она больше похожа на курицу). К слову, совершенно необязательно, что артистка сама ее приготовила – да это и неважно!

Важно, что таким образом Паркер показала, что присоединяется к празднику и в ее семье День благодарения отмечают.

Как всегда, нас порадовала Дженнифер Лопес. 

Звезда не только показала, какая у нее румяная индейка, но и выложила фото, на которой дива стоит у плиты. Вот так – знай наших!



К слову, за пару дней до празднования Дня благодарения из магазинов индейки просто исчезают! Что называется: кто не успел – тот опоздал. Поэтому американцы за несколько дней готовятся к празднику. И хвастаются закусками и едой, которая на их праздничном столе.

Напомним, что отмечания продлятся четыре дня – чтобы люди смогли навестить своих родных, которые живут в другой части Америки…

Источник: liza.ua
Ещё по теме:
Звезда "Властелина колец" отказался от миллиона долларов
ТОП-10 самых некрасивых звездных ног (ФОТО)
Ведущая пост-шоу Холостяк повеселилась в столичном ресторане
Ани Лорак с семьей приобрели квартиру в Москве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Виторган показал новорожденного сына и счастливую Собчак
noimageМоника Белуччи стала кавалером ордена Почетного легиона
noimageКим Кардашьян с детьми ушла от Канье Уэста
noimageБрэд Питт покорил публику стильным нарядом (ФОТО)
noimageСын Жанны Фриске до сих пор не знает о смерти мамы
Лента новостей
Загрузка...