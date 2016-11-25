Как звезды отметили День благодарения (ФОТО)

Звезды Голливуда вчера весело отпраздновали один из самых значительных праздников. Сами американцы уверяют, что этот праздник не намного уступает Рождеству.





День благодарения принято отмечать в кругу семьи, угощаться традиционной индейкой, сладостями, клюквенными морсами или соусами и прочими вкусностями.





Звезды уже стали выкладывать фотографии праздника. Вот так невольно вдруг узнаешь, кто на самом деле в состоянии приготовить настоящий стол, а кто – просто любит выкладывать фотографии.





Некоторые знаменитости всего лишь выложили фото своей индейки. А многие – показали, на что горазды: сфотографировали праздничный стол, уставленный яствами.





Журнал «Лиза» прошелся по фотоотчетам и составил собственный рейтинг.





Мэрайя Кэри семья













Фото: instagram|mariahcarey

















https://www.instagram.com/p/BNONLzghKXQ/?taken-by=mariahcarey





Мэрайя Кэри, прихватив своих детишек, отправилась к друзьям на Гавайи. Их День благодарения получился семейным и домашним, компанию им составил их папа Ник Кэннон.





Нам очень понравилось, как День благодарения отмечает Сальма Хайек.





Звезда, у которой очень сильна связь с ее предками и которая ценит семейные традиции, накрыла прекрасный стол! Вполне вероятно, что мексиканкой артистке и помогали. Главное – она чтит традиции и вкусно угощает.





Иванка Трамп, дочь новоизбранного президента, тоже в стороне не осталась. Она просто выложила фотографию, на которой можно увидеть ее мужа и троих малышей. наверное, и стол был – только мы его пока не увидели.













Фото: instagram|ivankatrump





Иванка Трамп оказалась в центре скандала ЧИТАЙ ТАКЖЕ:



Мадонна, которая сейчас сильно переживает за своего старшего сына, сделала коллаж. Она выложила фото своих четверых детей, таким образом дав понять, что всех из любит. И что все они – ее семья. Очень трогательно!













Сара Джессика Паркер, которую мы очень любим, просто сфотографировала свое угощение – традиционную индейку (хотя она больше похожа на курицу). К слову, совершенно необязательно, что артистка сама ее приготовила – да это и неважно!





Важно, что таким образом Паркер показала, что присоединяется к празднику и в ее семье День благодарения отмечают.





Как всегда, нас порадовала Дженнифер Лопес.





Звезда не только показала, какая у нее румяная индейка, но и выложила фото, на которой дива стоит у плиты. Вот так – знай наших!













К слову, за пару дней до празднования Дня благодарения из магазинов индейки просто исчезают! Что называется: кто не успел – тот опоздал. Поэтому американцы за несколько дней готовятся к празднику. И хвастаются закусками и едой, которая на их праздничном столе.





Напомним, что отмечания продлятся четыре дня – чтобы люди смогли навестить своих родных, которые живут в другой части Америки…



