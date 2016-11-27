Александр Скляр попал под обстрел на Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и российский певец Александр Скляр оказались в зоне обстрела под Донецком, передает Интерфакс.

"Сегодня у Александра Скляра боевое крещение – он был на передовой и попал под обстрел. Мы выезжали с ним на передовую, Александр раздавал свои диски ребятам, которые там служат. Засекли кортеж, началась стрельба из крупнокалиберного автоматического оружия" – сказал Захарченко.

По его словам, это произошло в районе промзоны между городами Авдеевка и Ясиноватая, недалеко от Донецка. Пострадавших нет.

Как сообщалось, в середине ноября миссия ОБСЕ зафиксировала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 2014 года.