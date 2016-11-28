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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 ноября 16, 08:49
Наталья Водянова снялась в образе куклы Барби
Наталья Водянова
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За долгие годы карьеры Наталья Водянова приняла участие в сотнях фотосессий.
Красавица раз за разом украшала обложки модных журналов, примеряя самые различные образы. Удивительно, но спустя много лет ей все же удается до сих пор удивлять публику, и это прекрасно. 

Молодая мама, активный общественный деятель и супермодель Наталья Водянова на этот раз предстала перед публикой в образе куклы Барби. На страницах нового выпуска L'Officiel возлюбленная Антуана Арно показала, как может выглядеть женщина, имея четверых детей и успешную карьеру.

"Встречайте нашу гордость. Первая съемка для модного журнала в России после рождения малыша и уже Barbie Girl. Наталья Водянова представила нам свой новый проект фонда - куклу Barbie-благотворительницу и наглядно показала, как должна выглядеть многодетная #яжемать", - написала в своем Instagram Ксения Собчак.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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