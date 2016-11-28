Наталья Водянова снялась в образе куклы Барби

Красавица раз за разом украшала обложки модных журналов, примеряя самые различные образы. Удивительно, но спустя много лет ей все же удается до сих пор удивлять публику, и это прекрасно.





Молодая мама, активный общественный деятель и супермодель Наталья Водянова на этот раз предстала перед публикой в образе куклы Барби. На страницах нового выпуска L'Officiel возлюбленная Антуана Арно показала, как может выглядеть женщина, имея четверых детей и успешную карьеру.





"Встречайте нашу гордость. Первая съемка для модного журнала в России после рождения малыша и уже Barbie Girl. Наталья Водянова представила нам свой новый проект фонда - куклу Barbie-благотворительницу и наглядно показала, как должна выглядеть многодетная #яжемать", - написала в своем Instagram Ксения Собчак.











