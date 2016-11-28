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28 ноября 16, 08:57
Меладзе и Джанабаева перестали скрывать свои отношения. ФОТО
На фото пара выглядит счастливой и влюбленной.
Супруги, которые долгое время скрывали от публики свои отношения, впервые снялись вместе в фотосессии. На снимке артисты выглядят счастливыми и улыбчивыми – Валерий в стильном костюме бережно обнимает супругу, которая позирует фотографу в красном платье.
Напомним, Джанабаева родила Меладзе двоих сыновей: Константина и Луку. Супруги до последнего не комментировали свои отношения и лишь в 2015 году подтвердили роман.
Источник: http://kinoafisha.ua/