Меладзе и Джанабаева перестали скрывать свои отношения. ФОТО

На фото пара выглядит счастливой и влюбленной.





Супруги, которые долгое время скрывали от публики свои отношения, впервые снялись вместе в фотосессии. На снимке артисты выглядят счастливыми и улыбчивыми – Валерий в стильном костюме бережно обнимает супругу, которая позирует фотографу в красном платье.





Напомним, Джанабаева родила Меладзе двоих сыновей: Константина и Луку. Супруги до последнего не комментировали свои отношения и лишь в 2015 году подтвердили роман.











