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Шоу-бизнес
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28 ноября 16, 08:57
Меладзе и Джанабаева перестали скрывать свои отношения. ФОТО
Меладзе и Джанабаева
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Певец Валерий Меладзе и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева перестали скрывать свои отношения и снялись для обложки глянца.
На фото пара выглядит счастливой и влюбленной.

Супруги, которые долгое время скрывали от публики свои отношения, впервые снялись вместе в фотосессии. На снимке артисты выглядят счастливыми и улыбчивыми – Валерий в стильном костюме бережно обнимает супругу, которая позирует фотографу в красном платье.

Напомним, Джанабаева родила Меладзе двоих сыновей: Константина и Луку. Супруги до последнего не комментировали свои отношения и лишь в 2015 году подтвердили роман.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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