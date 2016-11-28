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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 ноября 16, 16:37
47-летняя Кэтрин Зета-Джонс позирует в бикини (ФОТО)
Кэтрин Зета-Джонс
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Кэтрин Зета-Джонс уже давно не живет активной светской жизнью, и сейчас известная актриса вместе со своим не менее знаменитым супругом Майклом Дугласом просто наслаждается спокойствием вдали от звездной суеты.
Глядя на фотографии в личном микроблоге Кэтрин, можно заметить, что большую часть времени пара проводит в теплых краях.  

К слову, на отдыхе Зета-Джонс совершенно не забывает о своих верных поклонниках, и часто публикует личные фотографии в Instagram. Одним из последних снимков, которым поделилась Кэтрин, стал вот такой кадр, на котором она демонстрирует свою фигуру.

"Обозленные папарацци сфотографировали мои ягодицы, так что я опубликую фото своей попы, которое сделал мой муж. Это лучший вариант для просмотра", - подписала пост актриса.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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