47-летняя Кэтрин Зета-Джонс позирует в бикини (ФОТО)

Глядя на фотографии в личном микроблоге Кэтрин, можно заметить, что большую часть времени пара проводит в теплых краях.





К слову, на отдыхе Зета-Джонс совершенно не забывает о своих верных поклонниках, и часто публикует личные фотографии в Instagram. Одним из последних снимков, которым поделилась Кэтрин, стал вот такой кадр, на котором она демонстрирует свою фигуру.





"Обозленные папарацци сфотографировали мои ягодицы, так что я опубликую фото своей попы, которое сделал мой муж. Это лучший вариант для просмотра", - подписала пост актриса.











