Анджелина Джоли выкуривает до 2-х пачек сигарет в день

Мать шестерых детей, которая в прошлом году перенесла операцию по удалению двух молочных желез в целях профилактики и развития онкологического заболевания, старалась вести здоровый образ жизни. Однако из-за переживаний, связанных с судебными тяжбами, 41-летняя актриса стала выкуривать до 2-х пачек сигарет в день. Об этом в интервью изданию Radar online рассказали источники, приближенные к кинодиве.





"Мы действительно переживаем, ведь такое количество никотина плохо сказывается на здоровье. Она практически не кушает, а только курит. Боюсь, она снова стремительно похудеет", - рассказал инсайдер.





Напомним, на днях западные СМИ сообщили, что Энджи и Брэд встретят День благодарения вместе, чтобы порадовать детей. Но источники утверждают, что это слухи: "Джоли проведёт праздник с детьми. Питт увидится с ними позже, так как сейчас загружен работой, связанной с продвижением нового фильма "Союзники".



