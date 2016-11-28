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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 ноября 16, 16:40
Анджелина Джоли выкуривает до 2-х пачек сигарет в день
Анджелина Джоли
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Из-за болезненного бракоразводного процесса Анджелина Джоли снова закурила.
Мать шестерых детей, которая в прошлом году перенесла операцию по удалению двух молочных желез в целях профилактики и развития онкологического заболевания, старалась вести здоровый образ жизни. Однако из-за переживаний, связанных с судебными тяжбами, 41-летняя актриса стала выкуривать до 2-х пачек сигарет в день. Об этом в интервью изданию Radar online рассказали источники, приближенные к кинодиве.

"Мы действительно переживаем, ведь такое количество никотина плохо сказывается на здоровье. Она практически не кушает, а только курит. Боюсь, она снова стремительно похудеет", - рассказал инсайдер.

Напомним, на днях западные СМИ сообщили, что Энджи и Брэд встретят День благодарения вместе, чтобы порадовать детей. Но источники утверждают, что это слухи: "Джоли проведёт праздник с детьми. Питт увидится с ними позже, так как сейчас загружен работой, связанной с продвижением нового фильма "Союзники".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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